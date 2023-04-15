ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, bakıma muhtaç bireyler için ödenen evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi ile sorgulanmaya başladı. Ocak ayı itibarıyla zamlanan devlet desteği Nisan ayı ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Her ayın ortasında il il ödenmeye başlayan bakım aylığı gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları e devlet sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. Sorgulamalar SMS üzerinde de gerçekleşebiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023…