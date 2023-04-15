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Haberler Yaşam ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 07:38

ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, bakıma muhtaç bireyler için ödenen evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi ile sorgulanmaya başladı. Ocak ayı itibarıyla zamlanan devlet desteği Nisan ayı ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Her ayın ortasında il il ödenmeye başlayan bakım aylığı gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları e devlet sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. Sorgulamalar SMS üzerinde de gerçekleşebiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023…

ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden başladı. Her ayın 15'inde yatmaya başlayan ve il il ödenen devlet desteği bu ay erken ödenmeye başladı. Ocak zammı ardından 4 bin 337 TL olarak yatırılmaya başlanan bakım parası Nisan ödemeleri hak sahipleri tarafından bekleniyor. Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi gündemdeki yerini aldı. Öte yandan bakım aylığı için başvurular da alınmaya devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?

BAKAN YANIK DUYURDU: NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı

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ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan 2023 listesi: SMS ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ile bakım parası yattı mı?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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