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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi: E devlet sorgulama ekranı ile ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 08:08

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi: E devlet sorgulama ekranı ile ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri başladı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli, yaşlı bireylere ödenen devlet desteği her ayın ortasından itibaren yatmaya başlıyor. Kademeli ödenen bakım parası hakkında 81 ilde evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. SMS ve e devlet sorgulama ekranı ile takip edilen süreçte iller belli olmaya başladı. Büyükşehirler başta olmak üzere araştırmalar tüm Türkiye'de başladı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim 2022 listesi güncel…

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi: E devlet sorgulama ekranı ile ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak?

17 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemleri haftanın ilk gününde başladı. Ay ortasında il il ödenmeye başlayan bakım parası hak sahiplerine her ay ödenmeye devam ediyor. Temmuz zammı ile birlikte artan devlet desteği SMS ve e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları da zam ardından araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar…

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi: E devlet sorgulama ekranı ile ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi: E devlet sorgulama ekranı ile ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi: E devlet sorgulama ekranı ile ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak?

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi: E devlet sorgulama ekranı ile ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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