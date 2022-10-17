Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri başladı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli, yaşlı bireylere ödenen devlet desteği her ayın ortasından itibaren yatmaya başlıyor. Kademeli ödenen bakım parası hakkında 81 ilde evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. SMS ve e devlet sorgulama ekranı ile takip edilen süreçte iller belli olmaya başladı. Büyükşehirler başta olmak üzere araştırmalar tüm Türkiye'de başladı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim 2022 listesi güncel…