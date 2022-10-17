17 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemleri haftanın ilk gününde başladı. Ay ortasında il il ödenmeye başlayan bakım parası hak sahiplerine her ay ödenmeye devam ediyor. Temmuz zammı ile birlikte artan devlet desteği SMS ve e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları da zam ardından araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtlar…