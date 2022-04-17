Her ayın 15'inde il il hesaplara yatmaya başlayan devlet desteği için evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 sorgulaması başladı. Bakıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ve onların ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım parası ne kadar, kaç TL? İşte 17 Nisan Pazar bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi...