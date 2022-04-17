Evde bakım maaşı hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. 17 Nisan 2022 evde bakım parası yatan iller için e devlet sorgulama ekranı sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilmeye başlandı. Bu sene asgari ücret ardından zam alan devlet desteği için "evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte 17 Nisan 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller ve e devlet sorgulama ekranı…