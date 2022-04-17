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Haberler Yaşam Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 Pazar (bugün)
Giriş Tarihi: 17.04.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 10:53

Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 Pazar (bugün)

Her ayın 15'inde il il hesaplara yatmaya başlayan devlet desteği için evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 sorgulaması başladı. Bakıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ve onların ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım parası ne kadar, kaç TL? İşte 17 Nisan Pazar bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 Pazar bugün

Evde bakım maaşı hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. 17 Nisan 2022 evde bakım parası yatan iller için e devlet sorgulama ekranı sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilmeye başlandı. Bu sene asgari ücret ardından zam alan devlet desteği için "evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte 17 Nisan 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller ve e devlet sorgulama ekranı…

Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 Pazar bugün

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

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Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 Pazar bugün

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 Pazar bugün

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 17 NİSAN 2022

İllere göre adım adım gidilen ödemelerde hak sahipleri araştırmalara başladı. E-devlet ile kontrol edilen evde bakım parası yatan iller listesi şöyle:

1- Ordu

2- Tokat

3- Antalya

4- Bolu

5- Afyonkarahisar

6- Çanakkale

Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan 2022 Pazar bugün

6- Çanakkale

7- Aksaray

8- Diyarbakır

9- Manisa

10- Bursa

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