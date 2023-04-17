Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım maaşı ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Bakım parasından faydalanan vatandaşlar Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Nisan 2023