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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:14

Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım maaşı ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Bakım parasından faydalanan vatandaşlar Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Nisan 2023

Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı e devlet ve SMS üzerinden öğrenilebilir. Bakan Derya Yanık evde bakım ödeneğinin yatırıldığını duyurdu. Bu noktada 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı sorusu yanıt buldu. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

BAKAN YANIK DUYURDU: NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı

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Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller: 17 Nisan Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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