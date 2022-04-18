Haberler Yaşam Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi (bugün)

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:41

Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi (bugün)

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç vatandaşlara ve onların ailelerine verilen evde bakım parası yardımı her ayın 15'inde adım adım il bazında hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlıyor. Bu devlet desteğini alan vatandaşların gündeminde ''evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' soruları yer alıyor. Peki, 18 Nisan 2022 bugün evde bakım parası yatan iller hangileri, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-devlet ekranı ve güncel liste…