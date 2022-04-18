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Haberler Yaşam Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi (bugün)
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:41

Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi (bugün)

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç vatandaşlara ve onların ailelerine verilen evde bakım parası yardımı her ayın 15'inde adım adım il bazında hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlıyor. Bu devlet desteğini alan vatandaşların gündeminde ''evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' soruları yer alıyor. Peki, 18 Nisan 2022 bugün evde bakım parası yatan iller hangileri, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-devlet ekranı ve güncel liste…

Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi bugün

Evde bakım maaşı 18 Nisan Pazartesi yatan iller listesi Türkiye'nin dört bir yanından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Hak sahipleri her gün sabah saatlerinde ''evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 18 Nisan 2022 bugün evde bakım parası yatan iller hangileri, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? E devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yeni liste…

Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi bugün

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2022

İllere göre adım adım gidilen ödemelerde hak sahipleri araştırmalara başladı. E-devlet ile kontrol edilen evde bakım parası yatan iller listesi şöyle:

1- Ordu

2- Tokat

3- Antalya

4- Bolu

5- Afyonkarahisar

6- Çanakkale

7- Aksaray

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Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi bugün

8- Diyarbakır

9- Manisa

10- Bursa

11- Kırıkkale

12- Niğde

13- İstanbul

Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi bugün

14- Uşak

15- Bilecik

16- Konya

17- Osmaniye

18- Hatay

19- Gaziantep

Evde bakım parası yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Nisan Pazartesi bugün

20- Ankara

21- Malatya

22- Kocaeli

23- İzmir

24- Kayseri

25- Karabük

26- Samsun

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