Giriş Tarihi: 02.08.2024 05:49
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
05:49
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Ağustos 2024 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı olacak?
Evde bakım maaşı yatan iller araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç, hasta ve yaşlılara yapılan ödeme ağustos ayına girilmesiyle sorgulanıyor. Bilindiği üzere ödemeler başladıktan birkaç gün sonra illere göre hesaplara aktarılıyor. Her ay düzenli olarak ödenen yardım evde bakım bu ay zamlı mı yatacak sorusu da hak sahiplerinin merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ayın kaçında verilecek? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi ve detaylar