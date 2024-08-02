EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Ağustos 2024 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı olacak?

Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Her ay düzenli yapılan ödemenin bu ay hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. Memur zammı ile birlikte evde bakım maaşı da yeniden düzenlendi. Evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ayın kaçında verilecek? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi ve detaylar