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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
06:14
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı, ayın kaçında yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına düzenli olarak yapılan ödeme bayramdan önce yatacak mı sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere ödemeler başladıktan birkaç gün sonra illere göre sürüyor. Her ay düzenli olarak ödenen yardım evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Ne zaman yatacak? İşte detaylar