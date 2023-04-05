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Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:30

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023 tarihi için araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak ayında yapılan zam ile 4 bin 337 TL olan evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden öğreniliyor. İşte, 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Nisan ayı için başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber hak sahipleri evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt aramaya başladı. Evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi 5 Nisan 2023.

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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