Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:30

Evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023 tarihi için araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak ayında yapılan zam ile 4 bin 337 TL olan evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden öğreniliyor. İşte, 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi…