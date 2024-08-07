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Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:21

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan evde bakım parası her ay düzenli olarak belirlenen tarihlerde hesaplara geçmiş oluyor. Memur maaş katsayısına göre zamlanan evde bakım aylığı 7608,77 liradan 9077,1 liraya yükseldi. Peki, zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı bireyler ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına ödeniyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım parası memur maaş katsayısına göre artış yaşadı. Bu noktada ise hak sahipleri Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar yatacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte e-devlet ve SMS ile evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2024 sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ağustos ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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