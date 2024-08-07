Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
09:21
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan evde bakım parası her ay düzenli olarak belirlenen tarihlerde hesaplara geçmiş oluyor. Memur maaş katsayısına göre zamlanan evde bakım aylığı 7608,77 liradan 9077,1 liraya yükseldi. Peki, zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS ekranı…