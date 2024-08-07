Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos 2024 listesi sorgulama ekranı: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı bireyler ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına ödeniyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım parası memur maaş katsayısına göre artış yaşadı. Bu noktada ise hak sahipleri Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar yatacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte e-devlet ve SMS ile evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2024 sorgulama ekranı...