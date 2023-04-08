Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:30

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmakta. Devlet desteği hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenmektedir. Evde bakım maaşı Nisan ödemeleri ne zaman yatacak sorusu bu nedenle aratılmakta. Peki, evde bakım maaşı yatan iller Nisan 2023 nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel Nisan 2023