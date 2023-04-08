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Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:30

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmakta. Devlet desteği hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenmektedir. Evde bakım maaşı Nisan ödemeleri ne zaman yatacak sorusu bu nedenle aratılmakta. Peki, evde bakım maaşı yatan iller Nisan 2023 nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel Nisan 2023

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenen devlet desteği ödeme tarihleri her ay bellidir. Bu noktada evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt aramakta. İşte evde bakım maaşı yatan iller Nisan 2023

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 NİSAN 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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