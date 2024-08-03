EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen yardımın bu ay zamlı yatması bekleniyor. Ödemeler için gözler Bakanlık açıklamalarına çevrildi. Peki,evde bakım maaşı ne zaman yatacak?