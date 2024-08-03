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Giriş Tarihi: 03.08.2024 22:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:49

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller son dakika haberleriyle araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ağustos ödemeleri sorgulanmaya başladı.Memur ve emekli maaşına gelen zamdan sonra evde bakım maaşı ödemelerine de zam geldi. Ağustos zammıyla birlikte sorgulamalar başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ayın kaçında yatacak? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen yardımın bu ay zamlı yatması bekleniyor. Ödemeler için gözler Bakanlık açıklamalarına çevrildi. Peki,evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?

AĞUSTOS 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

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