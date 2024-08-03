Giriş Tarihi: 03.08.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
22:49
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller son dakika haberleriyle araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ağustos ödemeleri sorgulanmaya başladı.Memur ve emekli maaşına gelen zamdan sonra evde bakım maaşı ödemelerine de zam geldi. Ağustos zammıyla birlikte sorgulamalar başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ayın kaçında yatacak? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi