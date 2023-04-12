Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula: 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Nisan ayında sorgulamalarıyla arttı. Her ayın belli tarihlerinde evde bakım parası yatırılıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen ödenekten faydalanan vatandaşlar Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İl il hesaplara geçen evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. Peki 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula ekranı ve tüm detayları...