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Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 15:42

Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula: 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Nisan ayında sorgulamalarıyla arttı. Her ayın belli tarihlerinde evde bakım parası yatırılıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen ödenekten faydalanan vatandaşlar Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İl il hesaplara geçen evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. Peki 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula ekranı ve tüm detayları...

Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula: 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Ocak 2023 zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükseltilen evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabilir. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala Bayramdan önce evde bakım parası yatar mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgulama nasıl yapılır? 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula: 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula: 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula: 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ile sorgula: 12 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

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