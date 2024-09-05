Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
16:46
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi eylül ayının gelmesiyle sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler için bekleyiş başladı. E Devlet veya SMS ile sorgulama yapılan ödeme yeni ayda 9077 TL olarak hesaplarda olacak. Peki, eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?