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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:46

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi eylül ayının gelmesiyle sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler için bekleyiş başladı. E Devlet veya SMS ile sorgulama yapılan ödeme yeni ayda 9077 TL olarak hesaplarda olacak. Peki, eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?

Eylül ayına gelinmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerinden olan evde bakım parası yatan iller sorgulanıyor. Her ay il il yatırılan ödemeler bekleniyor. İşte evde bakım maaşı eylül ödeme tarihleri

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?

EYLÜL 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Eylül ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

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