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Giriş Tarihi: 01.09.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 22:24

EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

Evde bakım maaşı yatan iller Eylül ayı için sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü olanlara verilen devlet desteği Temmuz ayında yapılan memur zammı ile artış yaşamıştı. Yeni ayın gelmesi ile birlikte hak sahipleri belirlenen tarihlerde 9077 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2024 Eylül ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

Evde bakım maaşı Eylül ayı ödemeleri sorgulanıyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Temmuz memur zammı sonrası evde bakım yardımı aylığı 9077 lira olarak ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Eylül 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ağustos ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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