Giriş Tarihi: 01.09.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
22:24
EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?
Evde bakım maaşı yatan iller Eylül ayı için sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü olanlara verilen devlet desteği Temmuz ayında yapılan memur zammı ile artış yaşamıştı. Yeni ayın gelmesi ile birlikte hak sahipleri belirlenen tarihlerde 9077 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2024 Eylül ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.