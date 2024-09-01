EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL 2024 ÖDEME TARİHLERİ! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.