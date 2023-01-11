Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Ocak ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 oranında artış yaşayan devlet desteği 4 bin 337 TL'ye ulaştı. Bu noktada Ocak ayı ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Hak sahipleri ''Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, 11 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntılı bilgiler.