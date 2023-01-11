Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2023 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı tutarı 4 bin 337 TL oldu. Zamlı yardım parası Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 11 Ocak 2023 Evde bakım parası sorgulama ekranı...