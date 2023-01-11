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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 12:07

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2023 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı tutarı 4 bin 337 TL oldu. Zamlı yardım parası Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 11 Ocak 2023 Evde bakım parası sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Ocak ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 oranında artış yaşayan devlet desteği 4 bin 337 TL'ye ulaştı. Bu noktada Ocak ayı ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Hak sahipleri ''Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, 11 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntılı bilgiler.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar, kaç TL oldu?

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

İşte, evde bakım maaşı 2023 tutarı...

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar, kaç TL oldu?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar, kaç TL oldu?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar, kaç TL oldu?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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