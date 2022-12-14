Evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamalarına başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda bu ödeneğin artacağını duyurdu. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte, 14 Aralık 2022 Evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı.