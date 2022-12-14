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Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 13:25

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamalarına başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda bu ödeneğin artacağını duyurdu. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte, 14 Aralık 2022 Evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Aralık 2022 Çarşamba günü de gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine verilen evde bakım yardımı Aralık ayı ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ay il il yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin 2023 yılında artacağını açıkladı. Bu noktada Her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanan devlet desteği ile ilgili olarak ''Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 14 Aralık 2022 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 14 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

Ödemeler 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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