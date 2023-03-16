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Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:31

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım parası sorgulama ekranı bugün itibariyle gündem konusu haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler için ödenen devlet desteği için halihazırda yardımdan yararlanan vatandaşlar "evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?" sorularına yanıt arıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e devlet ve SMS aracılığıyla yapılabilir. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli şekilde hasta, engelli, yaşlı bireyler için ödenen devlet desteği için araştırmalar başladı. Vatandaşlar "evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşı Mart ayı ödemeleri, ayın 16'sına gelmemizle birlikte gündem konusu haline geldi. İşte 16 Mart 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

16 MART 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Mart ayı ödemeleri 15 Mart 2023 tarihi ve takip eden günlerde yapılacak.

Buna göre evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Mart itibarıyla netleşmeye başlayacak.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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