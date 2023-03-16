Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:31

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023: Mart ayı Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım parası sorgulama ekranı bugün itibariyle gündem konusu haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler için ödenen devlet desteği için halihazırda yardımdan yararlanan vatandaşlar "evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?" sorularına yanıt arıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e devlet ve SMS aracılığıyla yapılabilir. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Mart 2023