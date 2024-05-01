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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
23:49
Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Evde bakım maaşı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek gündemde! Erken yatıp yatmayacağını merak edilen ödenek için vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulamalara başladı. Bu yardım desteği her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Peki, 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi?