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Haberler Yaşam Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 23:49

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek gündemde! Erken yatıp yatmayacağını merak edilen ödenek için vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulamalara başladı. Bu yardım desteği her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Peki, 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi?

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Mayıs ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, ödemeler hesaplara yatacak mı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; 'evde bakım desteği' yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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