Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi: 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Mayıs ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, ödemeler hesaplara yatacak mı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?