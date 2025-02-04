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Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
06:58
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım parası her ay birçok ilde düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere yapılan sosyal yardım ödemelerindedir. Son olarak Ocak ayında yapılan ödemelerin ardından, gözler yeni ve zamlı şekilde ödenecek olan 2025 Şubat ödemelerine çevrildi. Peki, yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!