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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:58

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım parası her ay birçok ilde düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere yapılan sosyal yardım ödemelerindedir. Son olarak Ocak ayında yapılan ödemelerin ardından, gözler yeni ve zamlı şekilde ödenecek olan 2025 Şubat ödemelerine çevrildi. Peki, yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı için Bakan Göktaş, ocak ayı ödemelerinin yatırıldığını duyurmuştu. Şubat ayındaki ödemeler için ise "yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 2025 Şubat ayı ödemelerinde evde bakım parası 10 bin 125 lira olarak ödenecek. İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

Bakan Göktaş, ocak ayı ödemelerinin yatırıldığını duyurduğu açıklamada, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bildiğiniz gibi ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2025 Şubat yeni ve zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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