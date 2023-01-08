Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak soruları emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak il bazında hesaplara yatırılıyor. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, yüzde 30'luk emekli ve memur zam oranı sonrası ödemelerin ne kadar olacağını sorguluyor. Öte yandan Ocak ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ocak 2023 Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…