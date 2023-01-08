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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:50

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu 2023 Ocak zammı ile yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği emekli ve memur zammı ile artış yaşadı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 8 Ocak 2023 Evde bakım parası yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak soruları emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak il bazında hesaplara yatırılıyor. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, yüzde 30'luk emekli ve memur zam oranı sonrası ödemelerin ne kadar olacağını sorguluyor. Öte yandan Ocak ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ocak 2023 Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

İşte, evde bakım maaşı 2023 tutarı...

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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