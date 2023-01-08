Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 8 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu 2023 Ocak zammı ile yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği emekli ve memur zammı ile artış yaşadı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 8 Ocak 2023 Evde bakım parası yatan iller listesi...