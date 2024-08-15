Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
16:25
Evde bakım maaşı yatan iller listesi | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama
Evde bakım maaşı için 2024 Ağustos ayı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı ödeme sorgulamaları SMS veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Temmuz ayında zamlanan maaş ödeneği her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödeme takvimi!