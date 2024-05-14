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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:40

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!

Evde bakım maaşı 2024 Mayıs ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!

Engelli yakınlarına yapılan evde balım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Mayıs ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, sorgulamalar başladı. Yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

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