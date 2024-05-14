EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!

Engelli yakınlarına yapılan evde balım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Mayıs ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, sorgulamalar başladı. Yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?