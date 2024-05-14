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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
14:40
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Tıkla-sorgula!
Evde bakım maaşı 2024 Mayıs ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?