Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Hak sahipleri evde bakım maaşı Aralık ödemeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Derya Yanık, ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir? İşte, 2022 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı…