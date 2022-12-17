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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 12:08

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Hak sahipleri evde bakım maaşı Aralık ödemeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Derya Yanık, ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir? İşte, 2022 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı soruları yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bu noktada bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine sağlanan evde bakım parası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir? İşte, 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ve detaylar.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir?

SON DAKİKA: EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı için açıklama yaptı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan 'evde bakım yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini kaydetti.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" dedi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir?

17 ARALIK 2022: EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nereden öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SON DAKİKA