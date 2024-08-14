EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ TIKLA-SORGULA e-DEVLET || Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak bakıma muhtaç hasta, engelli ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleşen yardım ödeneği için Ağustos ayı sorgulamaları başladı. Peki, Ağustos 2024 Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?