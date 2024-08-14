Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
12:11
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ TIKLA-SORGULA e-DEVLET || Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?
Evde bakım maaşı için 2024 Ağustos ayı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı ödeme sorgulamaları SMS veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Temmuz ayında zamlanan maaş ödeneği her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödeme takvimi!