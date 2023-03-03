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Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:24

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı - 3 Mart 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Her ay düzenli olarak il il yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda. Evinde ağır hasta, engelli, yaşlı bireylere bakmakla yükümlü olan kişilerin yararlandığı bu ödenek, genel olarak ay ortasından itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Bu kapsamda ise binlerce vatandaş "3 Mart 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. eni yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için ödenen bu ücret 4 bin 336 TL olmuştu. İşte 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylar.