EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu da belli oldu. Bilindiği üzere evde bakım maaşı güncel olarak 7 bin 608 lira olarak ödeniyor. Peki, Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?