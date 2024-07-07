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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 14:39

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 ne zaman yatacak, yattı mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, 7608 TL olan evde bakım maaşında artış yaşanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı" illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bu ay evde bakım maaşı zamlı olarak hesaplara yatacak. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar yatacak? Evde bakım maaşı zamlanacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu da belli oldu. Bilindiği üzere evde bakım maaşı güncel olarak 7 bin 608 lira olarak ödeniyor. Peki, Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur zammı ile beraber evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar (Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

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