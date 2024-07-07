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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
14:39
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2024: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman, zamlı mı yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?
Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 ne zaman yatacak, yattı mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, 7608 TL olan evde bakım maaşında artış yaşanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı" illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bu ay evde bakım maaşı zamlı olarak hesaplara yatacak. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar yatacak? Evde bakım maaşı zamlanacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı