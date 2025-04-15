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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:18

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen ailelere yatırılan evde bakım parası ödemeleri her ayın 15'inde yapılan ödemeler için müjde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi. Peki, 2025 nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

Nisan ayına ilişkin evde bakım destek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi hanelere aktarılan evde bakım maaşları, bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı. Peki, Nisan ayında evde bakım ödemesi yapılan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde Bakım Yardımı hesaplara aktarılmaya başladı. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığı bilgisini veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
  • Gelir kriterlerinin uygun olması,
  • Bakıma muhtaçlık kriteri,
  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

"Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor."