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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
14:18
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: Bakan Göktaş duyurdu! 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?
Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen ailelere yatırılan evde bakım parası ödemeleri her ayın 15'inde yapılan ödemeler için müjde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi. Peki, 2025 nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama