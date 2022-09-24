Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı || 24 Eylül 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERDE YATTI?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. 2022 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.