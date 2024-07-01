EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Evde Bakım Maaşı temmuz zammı ne kadar olacak, zam gelecek mi?

Evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek konusu hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Son açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur maaşına zam gelecek ve birçok kalemde artış yaşanacak. Peki, temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı yattı mı?