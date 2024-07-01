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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Evde Bakım Maaşı temmuz zammı ne kadar olacak, zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
17:26
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Evde Bakım Maaşı temmuz zammı ne kadar olacak, zam gelecek mi?
Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 hesaplamaları başladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından belli olacak. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşanacak. Hak sahipleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı zamlı ödemesini sorguluyor. Gözler şimdi 2024 temmuz evde bakım maaşı hesaplamasında. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne kadaryatacak? Evde bakım maaşı zamlanacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama