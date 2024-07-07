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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA SAYFASI: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak , zamlı mı yatacak, ne kadar zam geldi?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
00:07
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA SAYFASI: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak , zamlı mı yatacak, ne kadar zam geldi?
Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 ile netleşmesinin ardından evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşandı. Hak sahipleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı zamlı ödemesini sorguluyor Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar...