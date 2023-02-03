Haberler Yaşam Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:53

Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri Şubat ayının gelişiyle birlikte başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli ve yaşlı bireyler için ödenen bakım parası Ocak zammı ile birlikte güncellendi. Zamlı ödenen devlet desteği evde bakım maaşı yatan iller Şubat 2023 sorgulaması ile araştırılıyor. SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen para, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte, başvuru şartları ve merak edilenler…