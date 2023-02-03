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Haberler Yaşam Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:53

Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri Şubat ayının gelişiyle birlikte başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli ve yaşlı bireyler için ödenen bakım parası Ocak zammı ile birlikte güncellendi. Zamlı ödenen devlet desteği evde bakım maaşı yatan iller Şubat 2023 sorgulaması ile araştırılıyor. SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen para, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte, başvuru şartları ve merak edilenler…

Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Yılbaşında zamlanan devlet desteği her ay hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Yıl boyunca başvurusu alınan evde bakım aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak soruları ile araştırılıyor. Konuya dair gelişmeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, 2023 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı? İşte, detaylar…

Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.

Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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