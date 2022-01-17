Ocak ayında evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması bu ödenekten faydalananların gündeminde yer alıyor. Her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatan evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. SMS ve e devlet üzerinden sorgulamaları yapan vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi bakım maaşlarının yattığı illeri merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…