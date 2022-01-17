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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:59

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Ocak ayında evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması bu ödenekten faydalananların gündeminde yer alıyor. Her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatan evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. SMS ve e devlet üzerinden sorgulamaları yapan vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi bakım maaşlarının yattığı illeri merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller Ocak ayı itibariyle en sık sorgulanan konular arasında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtacı olanlara bakanlara ödenen evde bakım parası il il sorgulanıyor. Her ayın ikinci haftasını takip eden günlerde illere göre yatan ödenekle ilgili evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak 2022 E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. 17 Ocak 2022 Evde bakım parası yatan iller listesi ile ilgili detaylar şöyle;

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

2022 OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. 2022 Ocak ayına ilişkin ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel liste haberimizin devamında olacak. Bu kapsamda, Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

17 OCAK 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Güncel liste gelince haberimizde yer alacaktır.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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