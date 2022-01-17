Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. 17 Ocak 2022 Evde bakım parası yatan iller listesi ile ilgili detaylar şöyle;

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.