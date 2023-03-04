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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası e devlet
Giriş Tarihi: 04.03.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 19:39

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası e devlet

Her ay düzenli olarak il il yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda. Evinde ağır hasta, engelli, yaşlı bireylere bakmakla yükümlü olan kişilerin yararlandığı bu ödenek, genel olarak ay ortasından itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Bu kapsamda ise binlerce vatandaş "3 Mart 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. eni yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için ödenen bu ücret 4 bin 336 TL olmuştu. İşte 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylar.

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası e devlet

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı araştırmaları sürüyor. Her ay ödenen bu ücretten faydalanmakta olan binlerce vatandaş Mart ayıyla beraber ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda ise "3 Mart 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?" soruları gündemde. Evde bakım parası sorgulama işlemi, e-Devlet ve telefonların SMS bölümünden yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası e devlet

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası e devlet

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası e devlet

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası e devlet

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.Bu kapsamda Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

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