Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Aralık ayı ile beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan kişilere verilen evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Söz konusu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden yardım paralarının yatıp yatmadığını öğrenebiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte, 4 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…