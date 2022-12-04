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Giriş Tarihi: 04.12.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 15:01

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 4 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Aralık ayı ile beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan kişilere verilen evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Söz konusu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden yardım paralarının yatıp yatmadığını öğrenebiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte, 4 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 4 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasında evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, ''Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?''' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere evde bakım yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde hak sahiplerine veriliyor. İşte, 4 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 4 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 4 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

Ödemeler 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 4 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 4 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 4 Aralık 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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