Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Mayıs Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları başladı. Evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e devlet üzerinden öğreniliyor. Ramazan Bayramı öncesi bakım maaşlarının yatacağı tarih sık sık gündeme geliyor. Haftanın ikinci gününde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Mayıs Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…