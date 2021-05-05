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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 5 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:00

yattı mı, ne zaman yatacak? 5 Mayıs 2021 sorgulama ekranı!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yatan iller sorgulamaları başladı. Evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e devlet üzerinden öğreniliyor. Ramazan Bayramı öncesi bakım maaşlarının yatacağı tarih sık sık gündeme geliyor. Haftanın üçüncü gününde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. , ne zaman yatacak? 5 Mayıs sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 5 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Mayıs ayına girmemizle birlikte yatan iller merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere bakanlara verilen evde bakım parası e devlet ve SMS yöntemi ile sorgulanabiliyor. Devlet tarafından ödenen ödenekten faydalanan vatandaşlar memur maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin erken yatacak olması dolayısıyla engelli ve evde bakım maaşının erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Tam bu noktada bakım maaşı yatan iller sorgulaması hız kazandı. Buna göre; , ne zaman yatacak? 4 Mayıs 2021 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 5 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Evde bakım maaşları ayın 15'i itibariyle ödenmeye başlanacak…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı yatmadı. Yatan iller güncel listesi gelince haberimizde yer alacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 5 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 5 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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