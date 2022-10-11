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Haberler Yaşam Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:31

Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı Ekim ayı ile birlikte sorgulanmaya başladı. Her ay düzenli olarak yatırılan ve illere kademeli olarak ödenen devlet desteği bu ay da ödenmeye başlıyor. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Son zamla birlikte artan bakım parası engelli, yaşlı ve hasta bireyler için ayrılmış durumda. SMS ve e devlet ile sorgulama yapan vatandaşlar bugün de paranın hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmeye başladı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller ekim 2022 listesi…

Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri başladı. 81 ilde hak sahiplerine ödenen devlet desteği her ayın belli bir gününden başlayarak ay sonuna kadar kademeli olarak yatırılıyor. Bu noktada kendi illerinde paranın hesaba yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesi ile sorularına yanıt buluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruları kontrol ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı? İşte, son bilgiler…

Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. 2022 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı için son gelişmeleri paylaşıyor.

Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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