Haberler Yaşam Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:31

Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı Ekim ayı ile birlikte sorgulanmaya başladı. Her ay düzenli olarak yatırılan ve illere kademeli olarak ödenen devlet desteği bu ay da ödenmeye başlıyor. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Son zamla birlikte artan bakım parası engelli, yaşlı ve hasta bireyler için ayrılmış durumda. SMS ve e devlet ile sorgulama yapan vatandaşlar bugün de paranın hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmeye başladı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller ekim 2022 listesi…