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EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
23:07
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur zammına dönerken zam oranlarından etkilecek sosyal destek ödemeleri de araştırma konusu oldu. O ödemeler arasında evde bakım maaşı zammı da var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar ve ailelerine ödenen bakım aylığı ödemeleri de artış görecek. Peki; 2025 Ocak yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?