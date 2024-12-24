EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı hesabı hız kazandı. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ardından sırada memur zammı var. Bu doğrutuda artacak sosyal ödemeler de hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Peki; yeni evde bakım parası ne kadar olacak?