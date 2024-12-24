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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:07

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur zammına dönerken zam oranlarından etkilecek sosyal destek ödemeleri de araştırma konusu oldu. O ödemeler arasında evde bakım maaşı zammı da var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar ve ailelerine ödenen bakım aylığı ödemeleri de artış görecek. Peki; 2025 Ocak yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanıyor?

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı hesabı hız kazandı. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ardından sırada memur zammı var. Bu doğrutuda artacak sosyal ödemeler de hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Peki; yeni evde bakım parası ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI MEMUR ZAMMI İLE ARTACAK!

Memur zammı ile sosyal destek ödemeleri artıyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi pek çok ödeme bu noktada artış yaşıyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

Evde bakım aylığı 9 bin 77 TL olarak ödeniyor. Memur zammı oranıyla artış yaşayacak evde bakım maaşı 3 Ocak günü belirlenecek son enflasyonla ortaya çıkacak.

Enflasyon beklentisi ile beklenen rakam şöyle:

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memurlar için beklenen ocak artış oranı yüzde 11.25.

Bu noktada hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
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