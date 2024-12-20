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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
17:06
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde. 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal yardımlar artacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine ödenen ödemeler memur maaşlarına yapılacak zamdan etkilenecek. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…