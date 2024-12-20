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Giriş Tarihi: 20.12.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:06

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde. 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal yardımlar artacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine ödenen ödemeler memur maaşlarına yapılacak zamdan etkilenecek. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2025 Ocak zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşa sağlanan sosyal destek ödemelerinde önemli artışlar olacak. Özellikle engelli bireylerin bakımını üstlenen aile üyelerine ödenen evde bakım maaşı ve engelli aylığı gibi ödemelerde yaşanacak artış gündemde. Peki; Ocak 2024 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı parası son dakika haberleri...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

SON DAKİKA | SOSYAL DESTEKLERE ZAM!

. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonunu bekliyor.

Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ENGELLİ MAAŞI, EVDE BAKIM MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor.

Bu oran tüm sosyal desteklere uygulanacağı senaryo şu şekilde;

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4. 181 lira aylık ödeme yüzde 11.25 artış ile 4.652 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

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