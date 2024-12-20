EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

SON DAKİKA | SOSYAL DESTEKLERE ZAM!

. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonunu bekliyor.

Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.