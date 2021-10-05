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Haberler Yaşam Evde besleniyor! 'Siyah altın' olarak biliniyor... Fiyat bin lira
Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 11:28

Evde besleniyor! 'Siyah altın' olarak biliniyor... Fiyat bin lira

Pandemi sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla olduğu için tercih ettiği, 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre oluşturmak isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya'da da bir firma içerisinde bin solucanın olduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi.

Evde besleniyor! ’Siyah altın’ olarak biliniyor... Fiyat bin lira
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Evde besleniyor! ’Siyah altın’ olarak biliniyor... Fiyat bin lira

Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı.

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Evde besleniyor! ’Siyah altın’ olarak biliniyor... Fiyat bin lira

Bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla ve organik olması dolayısıyla tercih ettiği 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresinin kullanımı da yaygınlaştı.

Evde besleniyor! ’Siyah altın’ olarak biliniyor... Fiyat bin lira

İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu kişi evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak üretmeye başladı.

Evde besleniyor! ’Siyah altın’ olarak biliniyor... Fiyat bin lira

Antalya'da çevre mühendislik hizmeti veren bir firma da evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve kabuğu, yumurta kabuğu, çay ve kahve posası, karton, baskısız kağıt, kuru yaprak gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi.

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