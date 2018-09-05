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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

Giriş Tarihi: 05.09.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 10:02
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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evde hayatının şokunu yaşadı.

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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

Kapıyı açtıktan sonra şaşklın geçiren genç, korkudan yanına bir arkadaşını eve çağırdı ve evin bölümünde keşfe çıktılar.

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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

Reddit kullanıcı olan Daniel Carley isimli genç yeni taşındığı evde bulduğu kapının zindana çıktığını keşfetti.

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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Carley'in hikayesi korku filmlerini aratmadı.

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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

İrlanda'lı Daniel Carley İngiltere'de yeni bir apartmana taşınmaya karar verdi. Carley, kendine göre güzel bir apartman dairesi bulduğunu düşündü.

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Evde kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...
Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

Sosyal medya kullanıcısı evin sahibiyle anlaşma yaptıktan sonra kiraladığı apartmanı incelemeye koyuldu. 19. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen evin geniş bir oturma odası ve mutfağı vardı.

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