Evde gizli kapı buldu! Çıkanlara inanamadı...

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evde hayatının şokunu yaşadı. Kapıyı açtıktan sonra şaşklın geçiren genç, korkudan yanına bir arkadaşını eve çağırdı ve evin gizli bölümünde keşfe çıktılar. Reddit kullanıcı olan Daniel Carley isimli genç yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapının zindana çıktığını keşfetti. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Carley'in hikayesi korku filmlerini aratmadı. İrlanda'lı Daniel Carley İngiltere'de yeni bir apartmana taşınmaya karar verdi. Carley, kendine göre güzel bir apartman dairesi bulduğunu düşündü. Sosyal medya kullanıcısı evin sahibiyle anlaşma yaptıktan sonra kiraladığı apartmanı incelemeye koyuldu. 19. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen evin geniş bir oturma odası ve mutfağı vardı.