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Evde havlupana asılı cesedi bulundu! İntihar davası cinayete döndü! Meğer daha önce eve bıçakla...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
15:22
Evde havlupana asılı cesedi bulundu! İntihar davası cinayete döndü! Meğer daha önce eve bıçakla...
İzmir'in Bornova ilçesinde havlupana asılı cesedi bulunan kız arkadaşı Duygu Bölükbaş'ı (33) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Emre Turan (30), "Katil olmadığımı daha önce de söyledim. Beni cani, katil yaptılar. Bu suçu işlemedim. Kadına şiddete karşıyım. Onu yaşatmak için mücadele ederken düştüğüm durum; 11 ay hapiste yatmak. Hiç korkmuyorum" dedi.