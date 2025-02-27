Evde havlupana asılı cesedi bulundu! İntihar davası cinayete döndü! Meğer daha önce eve bıçakla...

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Nuriye Bölükbaş, "Hak ettiği cezayı alsın. Sürekli kavga ediyorlardı. Sürekli şiddet vardı. Bizleri de rahatsız ediyordu. Tehdit ediyordu. Son mesajında 'Kızınızı gelip alın yoksa ölüsünü alırsınız' demişti. Bu mesajdan sonra evliliğe karşı çıktık. En son kafe açmışlardı. Şahıs orada uyuşturucu satıyormuş. Kızım şiddet görürken 13 yaşındaki oğlunun polisi aradığı ihbar var. Kızım korktuğu için şikayette bulunamamış. Oğluyla tehdit ediliyordu. 'Ne olursa bana olsun. Yaşadığım acıyı başkaları yaşamasın' deyip kendini feda etti. Bile bile ölüme gitti'' dedi. Baba Selahattin Bölükbaş da "İçimizin ateşi sönmüyor. En ağır cezayı alsın. Adalete güveniyorum" diye konuştu.