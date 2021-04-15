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Haberler Yaşam Evde tek başına teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı, faziletleri ve saati: Teravih namazı kıldırılır ve kaç rekat?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 01:37

Evde tek başına nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı, faziletleri ve saati: Teravih namazı kıldırılır ve kaç rekat?

Mübarek Ramazan ayı ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Farz olan oruç ibadeti ile beraber Ramazan'ın en önemli bir diğer ibadeti olan Teravih namazı kılınışı, saati ve fazileti yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği üzere, Kovid-19 önlemleri kapsamında kılınması gerektiği açıklandı. Diyanet tarafından evde , kıldırılır ve kaç rekat konularına açıklık getirdi. Evde Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır konusu da bir diğer önemli konu olarak öne çıkıyor. Peki, evde Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır ve kaç rekat? İşte, Teravih namazı kılınışı, kıldırılması, fazileti ve saati!

Teravih namazı kılınışı, faziletleri ve saati: Teravih namazı kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

Mübarek Ramazan ayının huzurunu ve bereketini yaşıyoruz. Ramazan ayı ile beraber en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında kılınması yönünde karar alındı. Hâl böyle olunca, evde , kıldırılır ve kaç rekat sorularının yanıtları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Teravih namazı kılınışı konusunda bilgi verilirken Teravih namazı fazileti de açıklandı. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır? İşte, Teravih namazı saati, kılınışı ve fazileti hakkında bilgiler

Teravih namazı kılınışı, faziletleri ve saati: Teravih namazı kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş teravih namazı ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bilindiği üzere, her sene ramazan ayında yüce dinimizin ve İslam ahlakının hayat veren ilkelerinden birini gündeme taşıyoruz. Bu sene de ramazan temasını 'Şifa Ayı Ramazan' olarak belirledik. Mümin gönüllerde 11 ayın sultanı olarak yer eden ramazan, bütün yönleriyle maddi ve manevi hastalıklarımız için bir şifa ayıdır. Ramazan, her türlü günah ve hatadan hicret ederek ruhumuzu esaretten kurtardığımız ve böylece huzur bulduğumuz, halimizi Allah'a arz ederek aczimizi itiraf edip gurur, kibir gibi hastalıklardan kurtulmayı umduğumuz bir şifa ayıdır."

Bu ramazan ayının da geçen sene olduğu gibi Kovid-19 şartlarında karşılandığına işaret eden Erbaş, bu dönemin aile bağlarının güçlendirilmesi için bir fırsat olarak görülmesi ve ramazanın manevi güzelliklerinin evlerde aile bireyleriyle birlikte yaşamaya daha çok özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Teravih namazı kılınışı, faziletleri ve saati: Teravih namazı kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

Teravih namazı kılınışı, faziletleri ve saati: Teravih namazı kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe'nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:

Teravih namazı kılınışı, faziletleri ve saati: Teravih namazı kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

Resûlullah'ın (s.a.s.) Ramazan'daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, "Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekâttan fazla (nafile namaz) kılmamıştır." (Buhârî, Teheccüd, 16) karşılığını vermiştir. Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Âişe'nin, Allah'ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekât namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de, "Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir." (İsrâ, 17/79) buyurulmaktadır.

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