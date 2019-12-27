Evden getirdiği battaniyeyi yaralının üstüne örttü

Kazayı görerek olay yerine koşan bir kadın ise, yaralı kişinin üşüdüğünü fark edince eve koştu. Kadın, bir battaniye ve yastık getirerek yaralıyı soğuktan korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca ambulansın gelmesini bekleyen, yaralının yanından bir an olsun bile ayrılmayan Hatice Yılmaz, "Mutfakta çalışırken dışarıdan bir gürültü duydum. Balkona çıkıp baktığımda bir kişinin yerde yattığını, beyaz bir arabanın da karşı kaldırıma çıktığını gördüm.