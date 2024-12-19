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Evi sanıp mağazanın camını kırdı! Yatakta polisler uyandırdı: "Neden geldiniz"
Giriş Tarihi: 19.12.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
17:07
Evi sanıp mağazanın camını kırdı! Yatakta polisler uyandırdı: "Neden geldiniz"
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eğlence mekanında alkolün dozunu fazlaca kaçıran ve ne yaptığını hatırlamayan adam, evi sandığı mağazanın kapısını önce anahtarıyla açmaya çalıştı, sonrada tekmelerle camı kırıp içeri girdi ve yatakların birinde sızıp kaldı. Sabah polislerin uyandırdığı adam, "Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?" diye yanıt verirken, şahsın kötü niyetli olmadığını öğrenen iş yeri sahibi şikayetçi olmadı.