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Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Giriş Tarihi: 04.12.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 10:58
Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Tam 900 yıllıklar... Eşi benzeri çok az olan altın sikkeler ve altın küpe bulundu.

Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Tarihi keşif, 'in liman kenti Kayserya'da ortaya çıktı.

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Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Sikkeler ve küpe, küçük bir bronz çanağın içindeydi.

Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Çanağa ise, bir evin duvarındaki boşlukta ulaşıldı.

Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

İsrailli uzmanlar, sikke ve küpelerin üretildiği dönemde bölgede Abbasiler ve Fatımilerin hüküm sürdüğünü bildiriyor.

Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Altın sikkeler, 11. yüzyılın sonunda gizli bölmeye saklandı.

Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Dahası, aynı dönemde bölgenin Haçlı Seferleri'yle işgal edilmesi hazinelerin saklanmasıyla bağlantı kurduruyor.

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