Evin duvarında bulunan çanaktan çıktı!

Tam 900 yıllıklar... Eşi benzeri çok az olan altın sikkeler ve altın küpe bulundu. Tarihi keşif, İsrail'in liman kenti Kayserya'da ortaya çıktı. Sikkeler ve küpe, küçük bir bronz çanağın içindeydi. Çanağa ise, bir evin duvarındaki boşlukta ulaşıldı. İsrailli uzmanlar, sikke ve küpelerin üretildiği dönemde bölgede Abbasiler ve Fatımilerin hüküm sürdüğünü bildiriyor. Altın sikkeler, 11. yüzyılın sonunda gizli bölmeye saklandı. Dahası, aynı dönemde bölgenin Haçlı Seferleri'yle işgal edilmesi hazinelerin saklanmasıyla bağlantı kurduruyor.