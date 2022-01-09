Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Kimi otomobiller sahipleri tarafından pek çok nedenle garajda kaderine terk edilir. Ferrari de olsa bu gerçek çoğu zaman değişmiyor ancak bu tip araçları sevenler garajlarda kaderine terkedilen bu servet niteliğindeki otomobilleri keşfederek yeniden eski hallerine döndürmeyi başarıyor. Söz konusu otomobillere bir örnek de Japonya'da bir garajda bulunan özel üretim Ferrari. İşte o araç ve tüm detaylar.