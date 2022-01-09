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Haberler Yaşam Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 09.01.2022 01:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 01:49

Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Kimi otomobiller sahipleri tarafından pek çok nedenle garajda kaderine terk edilir. Ferrari de olsa bu gerçek çoğu zaman değişmiyor ancak bu tip araçları sevenler garajlarda kaderine terkedilen bu servet niteliğindeki otomobilleri keşfederek yeniden eski hallerine döndürmeyi başarıyor. Söz konusu otomobillere bir örnek de Japonya'da bir garajda bulunan özel üretim Ferrari. İşte o araç ve tüm detaylar.

Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

İtalyan marka Ferrari, evvel zaman içinde alüminyum gövde bir araç üretmek istedi ve ortaya 'Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' çıktı. Bu özel otomobil Japonya'da bir garajda bulundu

Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Ferrari 365 GTB / 4 Daytona modellerinden biri, o dönem İtalya'da otomotiv dergisi çıkaran kişiye satıldı.

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Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

1969 model olan bu araç, ülke içerisinde bir kaç kez el değiştirdikten sonra Japonya'ya demir attı.

Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Son sahibi de onu 1980 yılında soktuğu garajdan bir daha çıkarmadı.

Evin garajında yatan serveti görenler şaşkına döndü! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Otomobil uzun yıllar sonra bulunduğunda ise kilometre saati 33.390'ı gösteriyordu.

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