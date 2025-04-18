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Haberler Yaşam Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp'in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:48

Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp'in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan 36 yaşındaki çağrı merkezi çalışanı Gözde Gökalp'in cansız bedeni evinde bulundu. Otopsi raporunda, Gökalp'in vücudundaki morlukların 3-4 günlük olduğu belirlendi. Erkek arkadaşı H.Ş. ise polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp’in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...


Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi 138 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, durumu kardeşinin sevgilisi H.Ş.'ye bildirdi.

Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp’in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...

Aynı zamanda Gökalp'in babası, Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına ulaşarak eve girilmesini istedi. Dün sabah saatlerinde çilingirin kapıyı açmasıyla Gökalp, oturma odasında yüzüstü hareketsiz halde bulundu.

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Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp’in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gözde Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekibi ve savcılık devreye girdi.

Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp’in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...

Yapılan incelemelerin ardından Gökalp'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp’in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...

OTOPSİ RAPORU: MORLUKLAR 3-4 GÜNLÜK

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi, Gökalp'in vücudundaki morlukların 3-4 günlük olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, cinayet ihtimalini güçlendirirken, polis soruşturmayı derinleştirdi.