Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp’in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gözde Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekibi ve savcılık devreye girdi.