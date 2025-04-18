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Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp'in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
12:48
Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Gözde Gökalp'in ölümünde şok detay! Morluklar 3-4 günlükmüş...
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan 36 yaşındaki çağrı merkezi çalışanı Gözde Gökalp'in cansız bedeni evinde bulundu. Otopsi raporunda, Gökalp'in vücudundaki morlukların 3-4 günlük olduğu belirlendi. Erkek arkadaşı H.Ş. ise polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.