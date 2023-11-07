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Haberler Yaşam Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor
Giriş Tarihi: 07.11.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 13:40

Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor

Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari'nin zayıflama hikayesi milyonları hayrete düşürdü. Khalid, henüz 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu ki bu da 97 büyük taşa denk. Kiloları nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır evinden çıkamayan adam, evinden uçakla Riyad'daki hastaneye götürülmek zorunda kaldı. Bazı teknik zorluklar nedeniyle, özel yapım bir vinç yardımıyla onu güvenli bir şekilde dışarıya taşıyabilmek için evinin bir kısmı yıkılmak zorunda kaldı. Khalid'in son hali görenleri hayretlere soktu.

Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor… Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Ağustos ayında Kral Abdullah, o zamanlar 610 kilo olan Halid bin Mohsen Şaari'nin başkent Riyad'da tedavi altına alınmasını emretti. Ergenlik çağının sonlarında olduğu tahmin edilen Shaari, kendi başına hareket edemiyordu. G Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor

Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.

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Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor

Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.

Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor

22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.

Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor

Yürümeyi bırak yatakta bile dönemeyen genç adamı, 2013 yılında zamanın Suudi Kralı Abdullah, ameliyat olması için Riyad'a getirtti.

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