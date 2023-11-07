Evinden vinçle çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Dünyanın en kilolu adamını görenler inanamıyor

Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari'nin zayıflama hikayesi milyonları hayrete düşürdü. Khalid, henüz 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu ki bu da 97 büyük taşa denk. Kiloları nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır evinden çıkamayan adam, evinden uçakla Riyad'daki hastaneye götürülmek zorunda kaldı. Bazı teknik zorluklar nedeniyle, özel yapım bir vinç yardımıyla onu güvenli bir şekilde dışarıya taşıyabilmek için evinin bir kısmı yıkılmak zorunda kaldı. Khalid'in son hali görenleri hayretlere soktu.