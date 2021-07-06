HaberlerYaşamEvine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı
Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 11:34
Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı
Yalova'da daha önce iki kez gece saatlerinde evine gelerek kapıyı çalan kişinin son olarak sabaha karşı evine gizlice girdiğini görünce kaçarak canını kurtardığını söyleyen Meral Gülseven (30), "Şahsın yakalanmasını istiyorum. Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor" dedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen F.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.