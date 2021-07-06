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Haberler Yaşam Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı
Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 11:34

Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı

Yalova'da daha önce iki kez gece saatlerinde evine gelerek kapıyı çalan kişinin son olarak sabaha karşı evine gizlice girdiğini görünce kaçarak canını kurtardığını söyleyen Meral Gülseven (30), "Şahsın yakalanmasını istiyorum. Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor" dedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen F.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı

Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan Meral Gülseven'in evine, sabah saat 05.40 sıralarında şüpheli F.Y. girdi.

Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı

Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanarak 2'nci katın teras kapısından içeri giren F.Y.'yi fark eden Gülseven, panik ve korku içerisinde evden koşarak kaçtı.

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Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı

Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli evden çıkarak kaçtı.

Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin, eve girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde alt kattaki balkonun gölgeliğine tutunarak tırmanan F.Y.'nin 2'nci kattaki balkon kapısından eve girdiği görülüyor.

Evine giren tacizciyi son anda fark etti! Komşularına sığındı

Daha sonra da Gülseven'in komşularından kurtulmak isteyen şüphelinin 2'nci kat balkonundan çim alana atlayarak kaçtığı kameralara yansıdı.

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